Глава лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе за свои слова о решении WADA

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).