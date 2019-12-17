Гинера временно отстранили от футбольной деятельности после слов о главе судей РФС

Комитет по этике РФС отстранил президента московского клуба ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности за слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и судьи Василия Казарцева.