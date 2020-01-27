Пилот Коби Брайанта увел падающий вертолет от пригородов Лос-Анджелеса

Американские СМИ сообщают, что пилот вертолета Коби Брайанта, который разбился в воскресенье, 26 января, во время падения смог увести вертолет от жилых кварталов города.