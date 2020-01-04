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Хетафе
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Реал
Начало в 10:00
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Леванте
Начало в 12:30
Еще 1
Кубок Англии
1/32 Финала
Бирмингем
1 : 1
Блэкберн
Идёт 2-й тайм
Кубок Англии
1/32 Финала
Бернли
4 : 2
Питерборо Юнайтед
Идёт 2-й тайм
Еще 18
Кубок Франции
1/32 Финала
Тур
0 : 0
Ним Олимпик
Идёт 1-й тайм
Кубок Франции
1/32 Финала
Монако
0 : 0
Реймс
Идёт 1-й тайм
Еще 15
Чемпионат Португалии
Авеш
 : 
Санта-Клара
Начало в 10:30
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