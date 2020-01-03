Экс-форвард СКА Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Экс-форвард петербургского СКА Илья Ковальчук подписал контракт с клубом «Монреаль Канадиенс» до конца сезона. По новому контракту хоккеист будет зарабатывать 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ.