Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан» (Видео)

Фото:twitter.com/PlanetaMilan Много ходило слухов о практической пользе подписания Златана Ибрагимовича, но звездный швед забил уже во втором матче после возвращения в Европу и помогает «Милану» одержать выездную победу против «Кальяри»: Нападающий даже в 38 лет в отличной форме: сегодня он вышел в стартовом составе и во втором тайме блестяще пробил в касание, застав вратаря соперника врасплох - классный гол.