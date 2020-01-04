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Студент Пензенского госуниверситета Александр Большунов взял «бронзу» «Тур де Ски»

Член сборной России по лыжным гонкам и студент Пензенского государственного университета Александр Большунов стал третьим на шестом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь ди Фиемме.
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