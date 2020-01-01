«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 21-м туре АПЛ

В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.