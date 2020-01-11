В Оберхофе на этапе КМ состоится женская биатлонная эстафета

В немецком Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 11 января, состоится женская эстафета. Начало гонки назначено на 14:00 по московскому времени.