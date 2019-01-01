Российские спортсмены поедут на Олимпиаду как команда ОКР

Спортсмены из РФ выступят на Олимпийских играх в Токио в 2020 году как команда Олимпийского комитета России. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков в эфире телеканала «Россия-24».