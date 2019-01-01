Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в примере

«Барселона» на своем поле разгромила «Майорку» в матче 16-го тура чемпионата Испании. Каталонцы победили со счетом 5:2. Главным героем матча стал Лионель Месси, который оформил хет-трик.