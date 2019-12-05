Спортсмены из РФ выступят на ОИ-2020 как команда Олимпийского комитета России

Отсутствие претензий к Олимпийскому комитету России позволяет допустить российских атлетов для участия в летней Олимпиаде 2020 года в Токио, заявил президент ОКР Станислав Поздняков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).