4-5 футболистов могут покинуть тульский «Арсенал»

Об этом в своем интервью рассказал Игорь Черевченко Главный тренер ПФК "Арсенал" Игорь Черевченко ответил на вопросы клубной пресс-службы. Одна из тем касалась состава игроков в команде.