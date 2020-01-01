Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина. «Всё уже написано и озвучено. Он сейчас играет за «Зенит»?