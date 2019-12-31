Слепов, Кайшева и Сливко в случае успеха на Кубке IBU могут выступить на КМ

Российские биатлонисты Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко могут войти в состав команды для выступления на Кубке мира, если успешно проведут январские этапы на Кубке IBU.