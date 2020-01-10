«Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года

«Рейнджерс» Из-за плохих результатов клуб из Нью-Йорка опустился на 12 строчку в Восточной конференции, а также на 7 место в Столичном дивизионе с 44 баллами на своем счету.