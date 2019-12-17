Матч Сегунды, в котором оскорбляли украинского игрока, не будет доигран

Матч 20-го тура второго по силе дивизиона Испании - Сегунды не будет продолжен. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Cope's Playtime. Напомним, что встреча проходит между "Райо Вальекано" и "Альбасете".