Кормье: Пару лет назад я считал, что Тони Фергюсон это самый опасный соперник для Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье уверен, что будет успешной пятая попытка организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. «Бой состоится. Я чувствую, что он произойдет.