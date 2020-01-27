НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Матч между «Лейкерс» и «Клипперс» перенесен из-за гибели Коби Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение перенести игру регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Лос-Анджелес Клипперс", которая должна была состояться 28 января.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Турции
Сивасспор
1 : 1
Ризеспор
Завершён
Чемпионат Турции
Eни Малатьяспор
 : 
Трабзонспор
Матч перенесен
Кубок Англии
1/16 Финала
Борнмут
1 : 2
Арсенал
Завершён
Чемпионат Португалии
Витория (Гимарайнш)
1 : 2
Риу Аве
Завершён
Чемпионат Португалии
Спортинг
1 : 0
Маритиму
Завершён
Чемпионат Турции. Первая лига
Карагюмрюк
3 : 3
Алтынорду
Завершён
Весь футбол
реклама

Антон Бабиков: «Мы все разленились, поверили, что можно тренироваться меньше. Но нужно сильнее насиловать себя летом»

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в во втором отборочном спринте на чемпионат Европы. «На последний круг не хватило? В общем и целом — конечно.
реклама