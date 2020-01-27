Антон Бабиков: «Мы все разленились, поверили, что можно тренироваться меньше. Но нужно сильнее насиловать себя летом»

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в во втором отборочном спринте на чемпионат Европы. «На последний круг не хватило? В общем и целом — конечно.