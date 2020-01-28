Зарипов: Билялов, как всегда, на высоте, помог «Ак Барсу» в матче с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги матча с «Трактором» (4:2). «Мы прекрасно понимали, что соперник находится не в лучшей форме, и в такой ситуации лучше начать играть активно, по возможности забить один-два гола и далее постараться получить удовольствие от игры.