В Испании украинского футболиста Романа Зозулю назвали нацистом и освистали

Матч между испанскими футбольными клубами "Альбасете" и "Райо Вальекано" был остановлен после первого тайма из-за освистания болельщиками нападающего "Альбасете" украинца Романа Зозули, известного своими неонацистскими взглядами (видео ниже).В конце первого тайма фанаты клуба, который еще недавно 30-летний украинский нападающий защищал, стали скандировать "Зозуля - нацист" (нецензурно), "Вон с поля" и аналогичными.Видео (любительское): Испанские футбольные фанаты сорвали матч с участием украинского футболиста-нациста Романа Зозули