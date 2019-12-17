Сушинский: Ковальчук сначала попробует найти работу в НХЛ. Если что, будем разговаривать

Президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил возможность перехода в его команду нападающего Ильи Ковальчука. Сегодня стало известно, что «Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов.