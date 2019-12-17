Татарстанец Ильнур Закарин может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020

Татарстанский велогонщик, уроженец Набережных Челнов Ильнур Закарин сообщил, что может сменить гражданство, если его не допустят к Олимпиаде-2020 в Токио.