Василий Уткин: Клака Этери Тутберидзе сеет ненависть вокруг истории с Алиной Загитовой, нельзя позволить ей победить

Знаменитый комментатор Василий Уткин выразил свое отношение к войне, развернувшейся в мире фигурного катания, в связи с приостановкой карьеры Алиной Загитовой, и петиции общественности с требованием отстранить от комментирования соревнований заслуженного тренера России Татьяну Тарасову.