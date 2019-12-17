«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Бундеслиги 17 декабря 2019 года

«Боруссия» Д После 15 поединков в рамках немецкого первенства дортмундский коллектив идет третьим в турнирной таблице с 33 баллами в копилке. От «РБ Лейпцига» команда отстает на 4 пункта.