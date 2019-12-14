Агент Ковальчука: «Не рассматривается вопрос о возвращении Ильи в КХЛ»

Юрий Николаев, агент нападающего Ильи Ковальчука в России, сообщил, что на данный момент его клиент не рассматривает предложения из КХЛ. «Мы на связи с Ильей Ковальчуком.