Переизбрание президента РПЛ проходило по калининградскому сценарию, но что-то пошло не так

Скандал с переизбранием президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, напомнил события, которые произошли два года назад в Калининграде с переизбранием президента Калининградской областной общественной организации «Федерация футбола».