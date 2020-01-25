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Сергей Семак прокомментировал итоги сборов и матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Зальцбургом», который закончился для сине-бело-голубых крупным поражением. Игра завершилась со счетом 3:6 в пользу соперников.
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