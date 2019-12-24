НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКадыров заявил об ультиматуме тренерам при финансировании «Ахмата»Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в „Спартаке“. Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»Овечкин посетил рождественский ужин у Дональда ТрампаКадыров не сомневается в победе над Александром ЕмельяненкоЕмельяненко рассказал об опасных сторонах ДжексонаКадыров заявил об ультиматуме тренерам при финансировании «Ахмата»Защитник «Ахмата» Ризван Уциев попал в основной состав команды по личному указанию Рамзана Кадырова. Об этом глава Чечни рассказал на пресс-конференции в ЧГТРК «Грозный».реклама«Спартак» одержал 4-ю победу подряд и забил 5 голов за матч в шестой раз в сезоне«Спартак» на выезде разгромил «Сибирь» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые продлили победную серию до четырех игр.Алена Косторная – основная претендентка на победу на чемпионате РоссииПочётный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев назвал российскую фигуристку Алену Косторную главной претенденткой на победу на чемпионате России, который пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске.Коринна Шумахер обратилась к болельщикамКоринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира, выступила с редким обращением к болельщикам – это произошло накануне 6-летней годовщины драматического инцидента во Французских Альпах, в результате которого Михаэль Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике.Биатлонист Малышко исключен из состава сборной России из-за неудовлетворительных результатовРоссийский биатлонист Дмитрий Малышко исключен из состава сборной России на январские этапы Кубка мира.WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) в курсе решения общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболреклама«Реал» планирует вернуть Эдегора следующим летомПолузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор летом 2020 года может вернуться в «Реал», сообщает AS. Срок аренды рассчитан на два года, но мадридцы желают прервать срок соглашения.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Роналду сменил имидж и сделал подарок к Рождеству своему стилистуНападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поменял имидж в честь католического Рождества.реклама