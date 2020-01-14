Кике Сетьен сменит Эрнесто Вальверде на посту наставника «Барселоны»

Руководство "Барселоны" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Уже известно, кто его заменит на этом посту - Кике Эстьен.