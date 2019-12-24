«Мы с русскими ненавидим друг друга». Что говорили игроки сборных России и Чехии после матча на МЧМ

В четверг сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею. В первой игре команда Брагина со счетом 3:4 уступила хозяевам турнира — чехам.