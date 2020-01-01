Соболев не полетел на первый сбор «Крыльев». Он перейдёт либо в «Динамо», либо в «Рубин»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не полетел с командой на первые сборы. Скорее всего, это связано с будущим трансфером игрока.