Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси»

Ласицкене не понимает, как Россия докатилась до того, что спортсменам приходится радоваться нейтральному статусу

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с открытым письмом к Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России относительно ситуации в российском спорте, в частности в лёгкой атлетике.