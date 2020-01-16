НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Химки» победили «Реал» в Евролиге«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю ОвечкинаФорварда «Динамо» госпитализировали в тяжелом состоянииВ UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора МакгрегораНовые двигатель, шины, управляемость. Пятикратный чемпион «Дакара» рассказал, как готовили «КАМАЗ» к рейду по пустыне«Химки» победили «Реал» в ЕвролигеБаскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.рекламаОвечкин вышел на 9 место по хет-трикам за всю историю НХЛХет-трик – это статистический показатель, когда один игрок забивает 3 шайбы в одном матче.Премьер-лига проголосовала за расширение и переизбрала президентом Сергея ПрядкинаОбщее собрание клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) в четверг большинством голосов поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 команд.Женская эстафета в Рупольдинге: прогноз Sport24 на сборную России17 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдет женская эстафетная гонка. Женщины. Эстафета 4×6 кмДенис Макаров: «Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко»Новичок «Рубина» Денис Макаров прокомментировал свой переход в казанский клуб и отказ от варианта с ЦСКА.Куда перейдет нападающий Соболев. Что нужно знать22-летний форвард «Крыльев Советов» близок к уходу из клуба в зимнее трансферное окно. Таблица трансферов РПЛ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаМакгрегор и Серроне провели первую дуэль взглядов перед UFC 246В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция, посвященная турниру UFC 246. Главным событием ивента станет встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Андрей Лунин дебютировал за ОвьедоСтраж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин, который в январе пополнил на правах аренды ряды «Овьедо», дебютировал в новой команде.реклама