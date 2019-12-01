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Скорее всего это случится уже в зимнее трансферное окно 2020 года.рекламаWADA: На ЧМ-2022 сборная России по футболу должна выступить в нейтральном статусеВ случае выхода в финальную часть чемпионат мира 2022 года в Катаре, сборная России по футболу должна выступить там в нейтральном статусе.Фуркад и Самуэльссон призвали ВАДА к суровому наказанию для РоссииБиатлонисты Себастьян Самуэльссон и Мартен Фуркад, который на протяжении всего допингового дела России выражались исключительно против нашей страны, надеются, что ВАДА примет суровое наказание на сегодняшнем заседании.Александр Егоров: «Слова Гинера? Будем разбираться в юридическом поле»Пресс-конференция главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова по итогам 19-го тура чемпионата России. Гинер «выстрелил». Чем ответит Егоров?🥇🥈 Вторая команда России победила в эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам, у первой команды – сереброРоссийская команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.Плющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льдуИз-за проблем со льдом сначала фигурист перенес выступление в городе Клуж с вечера субботы на утро воскресенья, а потом чуть не покалечился, зацепившись коньком за трубу.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаМОК: «Отчет WADA доказывает, что все манипуляции с базой Московской лаборатории – это исключительная ответственность российских властей»Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Исполкома WADA отстранить Россию на 4 года за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир ВАДА выявило 14 положительных пробы после проверки части данных из Московской лабораторииВАДА обнаружило 14 положительных допинг-проб после проверки первой части данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.рекламаЮрий Ганус: Нам необходимо расследование. Больше так жить нельзяГенеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.Драчев назвал вердикт ВАДА «перебором», Губерниев показал песца и потребовал создать новую сборнуюПрезидент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает необоснованным решение Исполкома ВАДА по дисквалификации России.