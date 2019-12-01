Гулиев и Ананидзе могут покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Хавбеки Аяз Гулиев и Жано Ананидзе могут покинуть московский "Спартак" в самое ближайшее время. Скорее всего это случится уже в зимнее трансферное окно 2020 года.