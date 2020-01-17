Фойгтманн: даже думать не хочу, что было бы, упусти ЦСКА победу

Форвард ЦСКА Йоханнес Фойгтманн заявил, что даже представить боится, что бы произошло, упусти армейцы победу над испанской "Басконией" в матче баскетбольной Евролиги.