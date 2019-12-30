НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемАлькасер хочет покинуть «Боруссию»Капитана сборной Канады призвали вывести из состава команды за неуважение гимна РоссииМедведева выступит с показательным номером, несмотря на снятие с чемпионата РоссииВидеообзор матча МЧМ Казахстан - ФинляндияЛасицкене, Сидорова и Шубенков открыто выступили против руководства ВФЛААлькасер хочет покинуть «Боруссию»Испанское издание «Marca» сообщило, что нападающий Пако Алькасер хочет вернуться в Испанию этой зимой. Об этом футболист сообщил своему текущему клубу дортмундской «Боруссии».рекламаРоссияне проиграли американцам на молодежном ЧМ по хоккеюСборная РФ потерпела второе поражение на турнире. Второе поражение потерпела сборная РФ в молодежном чемпионате мира по хоккею.Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери-именинницеРоссийский боец ММА Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куинтоном Джексоном своей дочери Василисе, у которой сегодня день рождения, сообщает ТАСС.Евгения Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Евгения Медведева потренировалась перед произвольной программой на чемпионате России, который проходит в Красноярске.Интервью с главным тренером «Зенита» Сергеем СемакомИтоги года от тренера-чемпиона. Когда-то Сергей Семак был первым в истории гостем редакции «Чемпионата», ещё в старом офисе. С тех пор прошло более 10 лет, и у Сергея в жизни случилось миллион событий.«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»Руководство "Краснодара" приняло решение досрочно вернуть защитника Егора Сорокина в стан "быков". Информация об этом была опубликована на официальном сайте клуба.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаКлэбо выиграл спринт на этапе «Тур де Ски»На первом этапе многодневки Тур де Ски состоялся мужской спринт свободным стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, следом за ним расположились Федерико Пеллегрино из Италии и француз Ришар Жув.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Выйдет ли Россия в плей-офф? С кем наши сыграют в четвертьфинале? Все расклады молодежного ЧМБолее несправедливого деления на группы, чем случилось на молодежном чемпионате мира — 2020, придумать сложно.рекламаНейтральный флаг и неожиданный визит Тутберидзе. Как прошла победная пресс-конференция ТЩКТройка на чемпионате России по фигурному катанию получилась ожидаемой, а позиции спортсменок внутри нее — достаточно необычными.Хабиб Нурмагомедов стал одним из лучших бойцов десятилетия в MMAРоссийский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был признан одним из лучших бойцов ММА за последнее десятилетие. Спортсмен не потерпел ни одного поражения за все 28 поединков.Отец Нурмагомедова отсоветовал Кадырову и Емельяненко дратьсяАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном поединке между бойцом Александром Емельяненко и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.