Ничушкина не остановить: россиянин снова отличился за «Колорадо»

«Так и будет продолжаться»: Легендарный хоккеист Фетисов рассказал, есть ли у России шансы в споре с WADA

Депутат Госдумы и легендарный хоккеист прокомментировал Царьграду дисквалификацию русских спортсменов. Однако бывший спортсмен не знает, кто мог бы возвратить авторитет и репутацию.