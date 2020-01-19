Сколько прыгнет Трусова, устоит ли Самарин: интриги чемпионата Европы

В среду в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. По уровню это далеко не самые топовые соревнования – тот же финал Гран-при по составу более представительный.