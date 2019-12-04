«Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами Дзюбы

Требую реванша немедленно: Джошуа готов поквитаться с Руисом

7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт матч-реванш между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и нынешним обладателем этих поясов Энди Руисом.