«Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами Дзюбы

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами ДзюбыЕмельяненко в дерзком стиле ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу. ВидеоСМИ: ВАДА нашло несоответствие по двум росийским биатлонистамМОК изменил порядок выхода команд на церемонии открытия Олимпиады-2020Стала известна прыжковая программа Загитовой в финале Гран-при в Турине«Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами ДзюбыКонтрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. руб. за оскорбления фанатами команды нападающего «Зенита» Артема Дзюбы во время воскресного матча в чемпионате России.рекламаУверенное выступление Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку даже со штрафной минутойФранция оккупировала весь пьедестал.Сульшер остановил Моуринью и отсрочил свою отставкуЖозе Моуринью вернулся на «Олд Траффорд», но его «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2). Это первое поражение «шпор» при новом главном тренере Чемпионат Англии.«Ливерпуль» — «Эвертон» — 5:2, 4 декабря 2019, Мане выдал великолепный матчСадио легко справляется без Фирмино и Салаха. Наконец-то Садио Мане признали.Алексей Марченко: «Сейчас в КХЛ каждый может обыграть каждого»Защитник ЦСКА Алексей Марченко назвал причины поражения московской команды в матче с петербургским СКА (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.Сборная России будет в первой корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций сезона-2020/21УЕФА опубликовала корзины для жеребьёвки группового этапа Лиги наций сезона-2020/21. Сборная России попала в первую корзину Дивизиона B. Дивизион AФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииВулверхэмптон2 : 0Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед2 : 1ТоттенхэмЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииДижон2 : 2МонпельеЗавершёнЧемпионат ФранцииТулуза1 : 2МонакоЗавершёнЕще 3Кубок Италии1/16 ФиналаСассуоло1 : 2ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаСПАЛ5 : 1ЛеччеЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/16 ФиналаХекимоглу Трабзон0 : 1ИстанбулЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаЕмельяненко прокомментировал видео с нокдауном в спарринге с чеченским бойцомРоссийский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал видео, на котором он падает в нокдаун во время спарринга с боксером и бойцом ММА Арби Мадаевым.НХЛ. Записи матчейАнахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Дуэль взглядов Джошуа - Руис перед большим реваншем (Видео)7-го декабря состоится бой-реванш Энтони Джошуа - Энди Руис за три пояса супертяжелого веса. В среду боксеры провели дуэль взглядов перед большим поединком.реклама