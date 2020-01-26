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«Третий раз на Матче звезд, но миллион долларов не выиграли. Не за ним приезжаю». Интервью Василевского

Российский голкипер ответил на вопросы журналистов после Матча звезд НХЛ Василевский на Матче звезд НХЛ был великолепен. Но до победы ему не хватило одного сэйва В Сент-Луисе состоялся Матч звезд НХЛ.
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Фазель, Овечкин, Макдэвид, Тимченко, Ротенберг… Кто они — самые сильные и влиятельные люди мирового хоккея?

Обозреватель «Матч ТВ» внимательно изучает рейтинг авторитетного журнала The Hockey News «100 самых сильных и влиятельных людей в мире хоккея». В этой сотне мы встретили и русские фамилии!
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