Радимов о санкциях в спорте: забейте на WADA, мы знаем, что вы русские

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского "Зенита", экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов уверен, что российским спортсменам надо перестать думать о санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.