Российские атлеты выступят на Олимпиаде в Токио в составе команды ОКР

Российские спортсмены выступят на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ТАСС. Об этом проинформировал президент ОКР Станислав Поздняков.