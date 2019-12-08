Поздняков: россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не попадает под санкции WADA

ЛОЗАННА /Швейцария/, 7 декабря. / ТАСС/. Российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).