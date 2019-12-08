На Первом канале прямая трансляция мужской эстафеты с Кубка мира 2019/20 в Норвегии

В воскресенье, 8 декабря, зрители Первого канала в прямом эфире из Норвегии смогут увидеть мужскую эстафету в рамках второго этапа Кубка мира 2019/20 по лыжным гонкам.