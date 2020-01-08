ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей у московского «Динамо» в этом сезоне

Московское «Динамо» проиграло ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В текущем сезоне это была четвертая игра между клубами, и в трех из них побеждали армейцы.