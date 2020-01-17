Херб Дин в седьмой раз станет рефери боя Макгрегора

Рефери Херб Дин в седьмой раз выйдет в октагон в качесте рефери боя, в котором принимает участие ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, сообщает Fightmag.