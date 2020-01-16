Хоккеисты и гандболисты из ЕАЭС не будут считаться легионерами в РФ

Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющие право выступать за национальные сборные соответствующих стран, не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по хоккею, гандболу, водному поло и хоккею с мячом на территории России.