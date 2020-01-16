УЕФА: РПЛ - одна из самых зависимых от спонсорства и коммерции лиг

Российская премьер-лига (РПЛ) больше 52 других высших футбольных дивизионов Европы зависела от поступления спонсорских средств и коммерческой деятельности в 2018 году, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.