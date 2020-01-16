Хави: да, я отказался возглавить «Барселону»

«Да, я получил предложение от «Барселоны» в присутствии Эрика Абидаля и Оскара Грау, но я его не принял. Слишком рано тренировать «Барселону», но я продолжу мечтать возглавить ее в будущем.